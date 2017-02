Sky 1 04:55 bis 05:25 Comedyserie Lass es, Larry! Shaq USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Larry (Larry David) bekommt von Jeff (Jeff Garlin) Freikarten für ein Spiel der L.A. Lakers. Obwohl Larry die Lakers nicht mag, geht er zusammen mit Richard Lewis (Richard Lewis) zum Spiel. Versehntlich bringt Larry Shaquille O'Neal, den Star der berühmten Basketballmannschaft, zu Fall. Doch am Ende hilft ihm die Geschichte sogar weiter. - Geniale Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Larry David) Cheryl Hines (Cheryl David) Jeff Garlin (Jeff Greene) Richard Lewis (Richard Lewis) Paul Dooley (Cheryl's Father) Shaquille O'Neal (Himself) Mark DeCarlo (Albert Mayo) Originaltitel: Curb Your Enthusiasm Regie: Dean Parisot Drehbuch: Larry David Kamera: Bill Sheehy Musik: Wendall J. Yuponce Altersempfehlung: ab 6