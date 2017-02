Sky 1 03:00 bis 03:55 Dokusoap The Real L Word Festival der Liebe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Dinah-Fieber hat die Frauen von "The Real L Word" weiterhin fest im Griff. Während Cori und Kacy von der zweitägigen Party überwältigt sind, nehmen Whitney und Sara nicht nur die heiße Atmosphäre von der Poolparty mit ins Schlafzimmer, sondern auch noch eine weitere Person. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Somer Bingham (Herself) Kacy Boccumini (Herself) Amanda Leigh Dunn (Herself) Romi Klinger (Herself) Cori McGinn (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 132 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 127 Min.