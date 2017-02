Sky 1 22:20 bis 22:45 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Richtig gangstermäßig investigative Cops oder so USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Klassenclown-Cop Jake (Andy Samberg) kehrt von seiner FBI-Undercover-Mission erfolgreich zurück, nur um kurz danach festzustellen, dass einer der geschnappten Verbrecher fliehen konnte. Gemeinsam mit Charles (Joe Lo Truglio) nimmt Jake die Verfolgung wieder auf. Unterdessen zwingt Captain Holt (Andre Braugher) Rosa und Amy (Stephanie Beatriz, Melissa Fumero) an Drillübungen teilzunehmen. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Andre Braugher (Ray Holt) Melissa Fumero (Amy Santiago) Terry Crews (Terry Jefford) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Dean Holland Drehbuch: Luke Del Tredici Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6