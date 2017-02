Sky 1 21:15 bis 22:20 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Kathedrale GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Florenz herrscht Chaos. Der Krieg hat die Stadt überrannt. Cosimo versucht hinter den Kulissen, die mailändischen Truppen mit Geld zum Rückzug zu bewegen, nachdem sein Bruder mit einer Friedensmission beim Papst scheiterte. Marco Bello (Guido Caprino) findet eine Spur für den Mord an Patriarchen Giovanni (Dustin Hoffman), doch ehe er den Apotheker wegen des Gifts befragen kann, findet er ihn erstochen vor. Und plötzlich nimmt eine entsetzliche Grippe Florenz vollkommen in die Mangel. - Bildgewaltige Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Lex Shrapnel (Rinaldo Albizzi) Eugenio Franceschini (Ormanno Albizzi) Anthony Howell (Francesco Sforza) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16