Sky 1 20:15 bis 21:15 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Erbsünde GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Familie Medici trauert: Patriarch Giovanni (Dustin Hoffman) ist verstorben und reißt ein großes Loch in das Familienimperium. Als Sohn Cosimo (Richard Madden) entdeckt, dass sein Vater vergiftet wurde, schickt er seine rechte Hand auf die Spur des Mörders. Schweren Herzens übernimmt er die Geschäfte der Bank - und ist gleich gezwungen, wichtige Entscheidungen zu treffen, auch gegen die edlen Familien der Stadt, die ihm unter seinem Erzrivalen feindlich gegenüber stehen. - Start der Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im Italien des ausgehenden Mittelalters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Guido Caprino (Marco Bello) Giorgio Caputo (Federigo Malavolti) Tatjana Nardone (Emilia) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer Musik: Paolo Buonvino Altersempfehlung: ab 16