Sky 1 18:10 bis 18:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Regeln USA 2004 Stereo 16:9 HDTV J.D. ist ratlos: Danni möchte bei ihm übernachten, doch er weiß nicht so recht, ob er sich darauf einlassen soll. Unterdessen hat Elliott ganz andere Probleme. Maggie, eine 38-jährige, todkranke Patientin, hat nur noch einen letzten Wunsch: Sie möchte nicht als Jungfrau sterben. Als Carla und Elliott versuchen, eine männliche Prostituierte anzuheuern, werden sie prompt von der Polizei erwischt. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Craig Zisk Drehbuch: Bill Lawrence, Janae Bakken Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12