Sky 1 13:35 bis 14:05 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Katalysator USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Der hoch angesehene Dr. Kevin Casey soll als Gastprofessor am Sacred Heart Krankenhaus lehren. J.D. ist sofort von dem genialen Arzt begeistert. Er sieht in ihm den Mentor, der Dr. Cox für ihn nie sein wird. Das lässt Cox natürlich nicht kalt: Er fordert Dr. Casey zu einem Duell heraus. Obwohl Dr. Casey eindeutig als Sieger hervorgeht, hat auch er einen wunden Punkt: seine Zwangsneurosen. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Michael J. Fox (Dr. Kevin Casey) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12