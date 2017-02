Sky 1 12:00 bis 12:25 Comedyserie Parks and Recreation Ron und Diane USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Rahmen einer Preisverleihung für Holzarbeiten sind Ron, Diane und Leslie (Nick Offerman, Jeanne Simpson, Amy Poehler) zu einem Dinner geladen: Einer von Rons selbst entworfenen Stühlen ist für einen Preis nominiert. Dieses fröhliche Zusammentreffen wird leider durch die Ankunft von Tammy zwei empfindlich gestört. Unterdessen veranstalten Jerry und seine Frau eine Feiertagsparty bei sich zu Hause, und ein paar Freunde sind irritiert, dass sie nicht eingeladen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Daniel J. Goor Drehbuch: Megan Amram, Aisha Muharrar, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6