Sky 1 10:30 bis 11:15 Comedyserie Desperate Housewives Mehr als nur Sex USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Die Nachbarn lernen Pauls neue Frau, Beth, kennen, die sich der Konsequenzen ihrer Heirat noch gar nicht bewusst ist. Bree kann ihr Verlangen beim Anblick ihres Handwerkers Keith kaum kontrollieren und fährt Juanita deshalb mit dem Wagen an. Tom leidet an Wochenbettdepression, was Lynette nur zum Lachen reizt. Aber ihre Freundin Renee hält sie dazu an, mehr auf ihren Mann und seine Gefühle Rücksicht zu nehmen. Susans geheime Karriere wirft eine Menge Geld ab, verursacht aber auch Schuldgefühle, da sie Mike belügen muss. Schauspieler: Vanessa Williams (Renee Perry) Mark Moses (Paul Young) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Kathryn Joosten (Karen McCluskey) Kevin Rahm (Lee McDermott) Tuc Watkins (Bob Hunter) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, David Flebotte Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12