Sky 1 07:50 bis 08:15 Comedyserie Parks and Recreation Ron und 3 Tammys USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie (Amy Poehler) muss eingreifen, denn Tammy eins tritt wieder in Rons Leben und kontrolliert es mehr denn je. Ben (Adam Scott) versucht, Tom (Aziz Ansari) bei der Buchhaltung seiner neuen Firma zu helfen, während Ann (Rashida Jones) einen Werbespot mit Chris (Rob Lowe) in der Hauptrolle plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Norm Hiscock Kamera: John Inwood Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 385 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 145 Min.