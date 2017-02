Was für ein Missverständnis: In einer Zeitkapsel schickte die NASA Anfang der 80er auch Videospielsequenzen ins All. Doch Aliens halten das für eine Kriegserklärung und erwecken Pac-Man, Donkey Kong und Co zum Leben, um die Erde zu zerstören. US-Präsident Will Cooper (Kevin James) muss alte Kumpels (u.a. Adam Sandler, Peter Dinklage) um Hilfe bitten, um die Welt zu retten. - Mit einem spektakulären Mix aus Realfilm und Animation gelingt Genre-Profi Chris Columbus ein urkomischer Cocktail aus Action und 80er-Nostalgie für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen