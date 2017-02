Lange Zeit sorgte im Chicago der Zukunft ein rigides Kastensystem für Frieden. Bis die junge Tris (Shailene Woodley) als "Unbestimmte" rebellierte. Seitdem macht Jeanine (Kate Winslet), machthungrige Anführerin der Gelehrten, Jagd auf Tris und ihren Freund Four (Theo James). Eine letzte Konfrontation scheint unausweichlich. Was Tris nicht ahnt: Jeanine will mit ihrer Hilfe eine mysteriöse Box öffnen, in der sich eine Botschaft der Gründer der Gesellschaft befinden soll. - Teil 2 der bildgewaltigen Sci-Fi-Saga, inszeniert vom "R.E.D."-Regisseur: Shailene Woodley muss sich als Kämpferin bewähren. In Google-Kalender eintragen