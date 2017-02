Sky Cinema Hits 06:30 bis 08:10 Komödie Focus USA, ARG 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beinahe wäre Profi-Gauner Nicky Spurgeon (Will Smith) selbst gelinkt worden - ausgerechnet von der attraktiven Amateurin Jess (Margot Robbie). Aber statt sich zu rächen, führt er das Talent in die Kunst des Trickbetrugs ein. Bald funkt es auch privat, doch nach einem großen Coup lässt Nicky die geschockte Jess einfach sitzen. Drei Jahre später kommt es zum Wiedersehen: Nicky will bei einem Autorennen in Buenos Aires groß abräumen, aber nun bringt Jess seine Pläne gehörig durcheinander. - Zwei Meister-Schwindler tricksen sich um Kopf und Herz: smarte Gaunerromanze mit einem umwerfenden Traumpaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Nicky Spurgeon) Margot Robbie (Jess Barrett) Rodrigo Santoro (Garriga) Gerald McRaney (Bucky Spurgeon/Owens) B.D. Wong (Liyuan Tse) Robert Taylor (McEwen) Dominic Fumusa (Jared) Originaltitel: Focus Regie: John Requa, Glenn Ficarra Drehbuch: John Requa, Glenn Ficarra Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 12

