Fußball: DFB-Pokal Borussia M'gladbach - VfB Stuttgart, 2. Hauptrunde, Dienstag Auweia, war das eng! Mit einem 1:0 beim niedersächsischen Landespokalsieger Drochtersen/Assel sprangen die Gladbacher der drohenden Pokal-Blamage noch so eben von der Schippe. Borussia-Manager Max Eberl fühlte sich während der Partie "genauso angespannt wie in der Champions League." Deutlich souveräner agierte hingegen der VfB Stuttgart beim 3:0-Sieg in Homburg. Der Zweitligist übernahm von Beginn an die Regie und konnte die "Betonmauer" des Regionalligisten mehrfach filigran überwinden. Dank des Sieges dürfen die Schwaben im Pokalkracher gegen Gladbach mal wieder Erstliga-Luft schnuppern. Allerding will die Borussia dafür sorgen, dass dieser Atemzug kein angenehmer sein wird.