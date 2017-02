Sky Sport HD (1) 13:15 bis 15:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 04, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Bei zwei Partien der ersten Pokalrunde trug der Fußballgott die schwarz-rot-weiße Brille: Zum einen siegte Eintracht Frankfurt gegen einen bärenstarken Drittligisten aus Magdeburg mit 4:3 im Elfmeterschießen. Zum anderen konnten die Ingolstädter den Zweitliga-Aufsteiger aus Aue mit dem fünfzehnten Strafstoß des Abends niederringen. Am Ende hieß es 8:7 für die "Schanzer". In Runde zwei treffen die beiden Elfmeterexperten nun aufeinander. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic freut sich, "dass wir ein Heimspiel haben. Das ist im Pokal immer wichtig. Ingolstadt hat eine gute Mannschaft und ist ein schwerer Gegner." Das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied die Eintracht in der L In Google-Kalender eintragen Bildergalerie