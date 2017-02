Sky Sport HD (1) 11:15 bis 13:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC St. Pauli - Hertha BSC, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Fiesta in St. Pauli! Zumindest im Pokal. Während die "Kiezkicker" in der Liga einen kapitalen Fehlstart hinlegten, konnten sie immerhin den Cup-Nordschlager gegen den VfB Lübeck (3:0) für sich entscheiden. Der Gegner, die "alte Dame", scheint für den Nord-Klub kein schlechtes Omen zu sein. Bei ihrem letzten Pokal-Aufeinandertreffen 2005/06 setzte sich der damalige Drittligist im Achtelfinale mit 4:3 in der Verlängerung durch. Dass die Hertha überhaupt noch eine Chance auf den Pott hat, ist einem glücklichen 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Regensburg zu verdanken. Nichtsdestotrotz gibt sich Hertha-Coach Pal Dardai optimistisch und freut sich auf ein "super Pokalspiel" a In Google-Kalender eintragen Bildergalerie