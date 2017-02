Sky Sport HD (1) 09:15 bis 11:15 Fußball Fußball: DFB-Pokal Sportfreunde Lotte - Bayer Leverkusen, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken In Runde eins sensationell Werder Bremen mit 2:1 aus dem Wettbewerb gefegt, jetzt treffen die Sportfreunde Lotte auf einen alten Bekannten. Letztes Jahr mussten die Westfalen in der ersten Runde beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen den Hut nehmen. "Leverkusen ist ein Top-Los. Wir wollen es natürlich anders machen als in der vergangenen Saison", meinte Lottes Trainer Ismail Atalan. Und die "Werkself" ist gewarnt: "Lotte ist ein bekannt starker Gegner, das konnten wir schon im Vorjahr feststellen. Dass sie Bremen rausgeworfen haben, sagt alles, dass sie aus der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen sind, ebenfalls. Wir wissen, dass da viel Arbeit auf uns zukommen wird", sagte Bayer-04 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

