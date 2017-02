AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 82 Bloßgestellt GB 2011 16:9 Merken Nachdem Calum Reed ein Laptop mit den Identitäten von fünf hochrangigen Informanten gestohlen wurde, eskaliert die Lage: Mehrere Versuche, den Computer wiederzubeschaffen, scheitern am Geschick der Täter, die immer wieder entkommen. Kurz darauf wird der Name eines Informanten im Internet veröffentlicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Shazad Latif (Tariq Masood) Nicola Walker (Ruth Evershed) Max Brown (Dimitri Levendis) Simon Russell Beale (Innenminister) William Hope (Jim Coaver) Lara Pulver (Erin Watts) Originaltitel: Spooks Regie: Alrick Riley Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: James Welland Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16