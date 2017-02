AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Freund und Feind AUS 2008 16:9 Merken Die Hammersley empfängt einen Notruf von Walsmans Yacht Enterprise. Die Angreifer werden in die Flucht geschlagen, doch Walsman scheint vor allem die Marine von seinem Gast fern halten zu wollen. Der Grund wird schnell klar: Als die Crew der Hammersley das Schiff der Angreifer aufbringt, erkennen sie auf einem Flugblatt Walsmans Gast: Es ist der samaruanische Oppositionsführer Balanbaan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) Jay Ryan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Felicity Packard Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12