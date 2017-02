AXN 10:10 bis 10:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Eine bessere Zukunft CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Team One findet sich im Kreuzfeuer wieder, als sich zwei Gangs in einem Krankenhaus bekriegen. Im Kugelhagel erkennen sie bald, dass das Angriffsziel ein vierzehn-jähriger Junge ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: K.C. Collins (Derek Medeiros) Clé Bennett (Shane Thomas) Shawn Singleton (Turk Watts) Jordan Johnson-Hinds (Remo Benzina) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Russ Cochrane Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16