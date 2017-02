AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Gute Gauner, böse Gauner GB 2009 16:9 Merken Das Team hat zwei neue, hervorragende Opfer für ihre nächste Ausbeute gefunden. Carlton und Harry - zwei intelligente aber skrupellose Gangster, die stets darauf bedacht sind, ihre weißen Westen zu behalten. Das Team macht sich an die Arbeit, um die zwei erstklassigen Charakterschweine nach bewährter "Hustle-Methode" auszutricksen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Adam James (Carlton Wood) Originaltitel: Hustle Regie: Julian Simpson Kamera: Fabian Wagner Altersempfehlung: ab 16

