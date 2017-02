RTS Un 20:40 bis 22:50 Drama American Sniper USA 2014 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Chris Kyle) Kyle Gallner (Goat-Winston) Cole Konis (Young Chris Kyle) Ben Reed (Wayne Kyle) Elise Robertson (Deby Kyle) Luke Sunshine (Young Jeff Kyle) Troy Vincent (Pastor) Originaltitel: American Sniper Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Jason Hall