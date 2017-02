Spiegel Geschichte 02:55 bis 03:45 Dokumentation Nazi Hunters Herbert Cukurs CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der lettische Nazi-Kollaborateur Herbert Cukurs tötete Babys vor den Augen ihrer Mütter. Er setzte eine vollbesetzte Synagoge in Brand. Insgesamt soll er für die Ermordung von 30.000 Menschen verantwortlich sein. Trotzdem lebte Cukurs nach dem Krieg fast 20 Jahre lang völlig unbehelligt in Brasilien - bis der israelische Geheimdienst Mossad den Eichmann-Jäger Jakoov Meidad auf ihn ansetzte. "Nazi Hunters" dokumentiert, wie der Undercover-Agent den "Henker von Riga" in eine tödliche Falle lockte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Hunters Altersempfehlung: ab 12

