Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation The Eighties Video Killed the Radio Star USA 2016 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 3: 1980 erschütterte die Ermordung John Lennons die Welt. Mit dem Tod des Ex-Beatles wurde die Kultur der Sechziger und Siebziger Jahre endgültig ausgelöscht. MTV ging in den Achtzigern auf Sendung und mit dem Aufkommen der Musikvideos wurde der Tod des Radios hinaufbeschworen. Britische Bands wie Duran Duran, The Cure, New Order oder Depeche Mode prägten einen neuen Sound, der viele Nachahmer fand. Schwarze Musik fand im Musikfernsehen zunächst kaum statt und selbst Michael Jackson lief nicht sofort auf MTV. Megastars wie Whitney Houston und Madonna legten den Grundstein für ihre Karrieren. Schauspieler: The B-52's (Themselves (as B-52s)) The Bangles (Themselves) Beastie Boys (Themselves) Pat Benatar (Herself) Kurtis Blow (Himself) Bon Jovi (Himself) David Bowie (Himself) Originaltitel: The Eighties Altersempfehlung: ab 12