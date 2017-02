Spiegel Geschichte 10:50 bis 11:45 Dokumentation Die Schätze des Alten Ägypten Das goldene Zeitalter GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Auf seiner Reise durch die Kunst des alten Ägypten lässt sich Alastair Sooke von den glanzvollsten und opulentesten Artefakten des sogenannten Goldenen Zeitalters beeindrucken, sei es die erstaunlich filigran gestaltete Herrscherstatue des grausamen Sesostris III. oder die goldene Totenmaske des Tutanchamun. Er besichtigt architektonische Wunderwerke, faszinierende Grabstätten und eine inzwischen im Zwielicht der Zeiten fast vergessene Stadt: Achet-Aton, Schauplatz des größten künstlerischen Umbruchs in der Geschichte Ägyptens und Hauptstadt unter Pharao Echnaton und Königin Nofretete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treasures Of Ancient Egypt