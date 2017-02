Spiegel Geschichte 09:15 bis 10:00 Dokumentation Die Paparazzi der Royals CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Die englische Monarchie und die Medien sind wie ein Ehepaar, das sich bekriegt, sich eine Scheidung jedoch nicht leisten kann. Für Prinz Philip sind Journalisten "Reptilien", für Prinz Charles "Scheiß-Leute". "Wir mögen Abschaum sein", kontert Klatschreporter Harry Arnold, "aber wir sind die Crème des Abschaums." Das Problem der königlichen Familie sei, so der ehemalige Herausgeber des Daily Mirror, Roy Greenslade, dass sie Publicity bräuchte, um ihre Existenz zu rechtfertigen, den Preis dieser Aufmerksamkeit aber nicht zahlen wolle: das Eindringen in die Privatsphäre und das Verfolgtwerden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Paparazzi der Royals Altersempfehlung: ab 12

