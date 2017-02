Sky Sport Austria 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC, 20. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Sky Experte Alfred Tatar war von Salzburgs Auftritt in Graz begeistert: "Das war auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen, sie haben alle Teams, die vorne dabei sind, besiegt." Mit dem 1:0-Erfolg in der Steiermark überholte der Meister Titelkandidat Sturm im Tableau, belegt nun Rang zwei. "Es war ein schwieriges Spiel", meinte Dauerbrenner Valon Berisha, "aber es war grundsätzlich ein gutes Spiel von uns. Das sind drei wichtige Punkte." Die "Wölfe" hingegen kassierten in Altach kurz vor Schluss einen Gegentreffer zum 1:2-Endstand. WAC-Mittelfeldspieler Gerald Nutz tat es "natürlich sehr weh, wenn man in der letzten Sekunde das Gegentor kriegt, das zu einer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie