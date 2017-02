Sky Sport Austria 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - FC Admira Wacker Mödling, 20. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Im Tabellenkeller holte Aufsteiger St. Pölten beim 2:1 gegen die Austria drei wichtige Zähler. "Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und wenig zugelassen", sagte Daniel Schütz. Auch Teamkollege Christopher Drazan war froh über die drei Punkte, "weil Mattersburg auch gewonnen hat. Jetzt ist noch ein Match, da müssen wir noch einmal alles raushauen und dann können wir beruhigt in die Winterpause gehen." Nach dem 0:2 in Mattersburg will auch die Admira beruhigt in die Pause gehen. "Wir waren eigentlich klar besser, das erste Gegentor hat mich nicht aus der Ruhe gebracht, problematisch war das zweite, das so unnötig war wie ein Kropf", fand Admira-Coach Oliver Lederer. Kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie