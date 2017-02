Sky Cinema +24 09:25 bis 11:10 Actionfilm Spooks - Verräter in den eigenen Reihen GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dem Terroristen Adem Qasim (Elyes Gabel) gelingt die Flucht aus der Haft des MI5. Der zuständige Leiter Harry Pearce (Peter Firth) muss als Sündenbock herhalten, tritt zurück und verschwindet eines Nachts spurlos. Unterdessen soll der ehrgeizige Agent Will Holloway (Kit Harrington) Qasim finden und einen Anschlag auf London verhindern. Während seines Einsatzes, der ihn um die ganze Welt führt, stößt er auf mehr und mehr Hinweise auf eine Verschwörung in obersten Regierungskreisen. - "Game of Thrones"-Star Kit Harington in einem rasanten Agententhriller nach der gleichnamigen Spionage-Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Kit Harington (Will Holloway) Jennifer Ehle (Geraldine Maltby) Elyes Gabel (Adem Qasim) Michael Wildman (Robert Vass) Tuppence Middleton (June Keaton) Geoffrey Streatfeild (Calum Reed) Originaltitel: Spooks: The Greater Good Regie: Bharat Nalluri Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Kamera: Hubert Taczanowski Musik: Dominic Lewis Altersempfehlung: ab 16