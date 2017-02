Sky Cinema +1 02:20 bis 04:00 SciFi-Film Kill Command - Die Zukunft ist unbesiegbar GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer nahen Zukunft: Captain Bukes (Thure Lindhardt) und sein Elitetrupp sollen bei einer Übungsmission auf einer abgelegenen Insel neue Waffentechnologien testen. Ihre Gegner: schwer bewaffnete Roboter und Androiden. Schnell müssen die Männer feststellen, dass es sich nicht um eine Übung handelt und sie zur Zielscheibe der Kampfroboter werden. Zudem scheint Technikspezialistin Mills (Vanessa Kirby) in der brisanten Mission eine undurchsichtige Rolle zu spielen. Bald entbrennt ein gnadenloser Überlebenskampf. - Mensch gegen Maschinen: futuristische Terminator-Action mit ordentlich Wumms. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thure Lindhardt (Captain Bukes) Vanessa Kirby (Mills) David Ajala (Drifter) Mike Noble (Goodwin) Bentley Kalu (Robinson) Tom McKay (Cutbill) Kelly Gough (Hackett) Originaltitel: Kill Command Regie: Steven Gomez Drehbuch: Steven Gomez Kamera: Simon Dennis Musik: Stephen Hilton Altersempfehlung: ab 16

