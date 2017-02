Sky Bundesliga 03:30 bis 05:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SV Sandhausen - Erzgebirge Aue, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Gnadenlos wie ein Sandsturm fegte Sandhausen durch die Düsseldorfer Esprit Arena und feierte mit 3:0 den höchsten Auswärtssieg der Saison. Mit knallharten Zweikämpfen kauften die Sandhäuser dem Gegner den Schneid ab. "Wir wussten, dass die Fortuna robust spielt und wir nur eine Chance haben, wenn wir dagegenhalten." Trotz der imponierenden Leistung tritt Präsident Jürgen Machmeier vor dem Duell gegen Erzgebirge auf die Euphoriebremse: "Gegen Aue erwartet uns ein völlig anderes Spiel". Die "Veilchen" reisen nach dem 2:1 gegen Heidenheim mit breiter Brust in die Ostalb. "Das war das erhoffte Signal im Abstiegskampf", so Trainer Pavel Dotchev, "vielleicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 198 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 133 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 128 Min.