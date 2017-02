Sky Emotion 03:35 bis 05:15 Drama Alex - Eine Geschichte über Freundschaft USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein paar Freunde Mitte 20 (u.a. Max Minghella, Maggie Grace) wollen ein gemeinsames Wochenende verbringen, um ihren depressiven Kumpel zu trösten. Doch der Versuch, gemeinsam Spaß zu haben, endet schnell in einem Chaos aus alten Eifersüchteleien, unerwiderter Liebe und anderen Meinungsverschiedenheiten. - Leichtfüßiges Drama über Freud und Leid von Mittzwanzigern, die eigentlich alles haben und doch auf der Suche nach sich selbst sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aubrey Plaza (Sarah) Jane Levy (Kate) Jason Ritter (Alex) Maggie Grace (Siri) Max Greenfield (Josh) Max Minghella (Isaac) Nate Parker (Ben) Originaltitel: About Alex Regie: Jesse Zwick Drehbuch: Jesse Zwick Kamera: Andre Lascaris Musik: Joel P. West Altersempfehlung: ab 12