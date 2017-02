Sky Emotion 00:05 bis 02:05 Drama Das Streben nach Glück USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der vom Pech verfolgte Vertreter Chris (Will Smith) wird von seiner Frau verlassen und landet mit Sprössling Christopher (Jaden Smith) auf der Straße. Ein Kampf gegen Obdachlosigkeit und Armut beginnt. Mit starkem Willen und Durchhaltevermögen gelingt es ihm, ein Praktikum als Broker zu ergattern. Schließlich steht er vor der größten Chance seines Lebens. - Will Smith jagt den amerikanischen Traum: Berührende Aufsteiger-Story nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Chris Gardner) Jaden Smith (Christopher) Thandie Newton (Linda) Brian Howe (Jay Twistle) James Karen (Martin Frohm) Dan Castellaneta (Alan Frakesh) Kurt Fuller (Walter Ribbon) Originaltitel: The Pursuit of Happyness Regie: Gabriele Muccino Drehbuch: Steven Conrad Kamera: Phedon Papamichael Musik: Andrea Guerra