Sky Emotion 22:15 bis 00:05 Fantasyfilm Upside Down CDN, F 2012 16:9 Dolby Digital Der Waisenjunge Adam lernt auf einer Bergspitze das Mädchen Eden kennen und aus der Freundschaft der beiden wächst mit den Jahren eine große Liebe. Doch Adam und Eden trennen Welten - sie leben auf zwei Planeten, die durch entgegengesetzte Schwerkraft miteinander verbunden sind und deren Bewohnern der Umgang miteinander verboten ist. Eden kommt von der oberen, wohlhabenden Welt, während Adam auf dem unteren Planeten in Armut lebt. Als die beiden eines Tages bei einem Treffen entdeckt werden, kommt es zu einem tragischen Zwischenfall und sie werden getrennt. Zehn Jahre später erkennt Adam seine große Liebe in einem Fernsehbericht über den Konzern TransWorld und fasst einen riskanten Plan: Er will sich in die obere Welt einschleusen um Eden endlich wiederzusehen ?. Schauspieler: Jim Sturgess (Adam) Kirsten Dunst (Eden) Timothy Spall (Bob Boruchowitz) Blu Mankuma (Albert) Nicholas Rose (Pablo) James Kidnie (Lagavullan) Vlasta Vrana (Mr. Hunt) Originaltitel: Upside Down Regie: Juan Solanas Drehbuch: Juan Solanas, Santiago Amigorena, Pierre Magny Kamera: Pierre Gill Musik: Benoît Charest Altersempfehlung: ab 6