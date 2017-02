Vorstadthausfrau Sarah Pierce (Kate Winslet) ist mächtig frustriert. Erst als sie mit dem alleinerziehenden Nachbarn Brad Adamson (Patrick Wilson) eine Affäre beginnt, bekommt sie wieder Lust aufs Leben. Doch dann zieht Kinderschänder McGorvey (Jackie Earle Haley) in die Nachbarschaft und im Vorstadtparadies bricht die Hölle los. - Todd Field ("In the Bedroom") nimmt in dieser herausragend gespielten und preisgekrönten Tragikomödie die Vorstadt mit bitter-abgründigem Witz ins Satire-Visier. In Google-Kalender eintragen