Wyoming, nach Ende des Bürgerkriegs: Ein Schneesturm zwingt eine Postkutsche zum Halt bei einer Herberge. An Bord sind der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell) mit seiner Gefangenen Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) sowie Marquis Warren (Samuel L. Jackson) und der angeblich künftige Sheriff von Red Rock (Walton Goggins). In der Hütte sitzen bereits andere schräge Figuren. Jeder scheint Gründe zu haben, misstrauisch zu sein. Und schon bald fliegen nicht mehr nur Worte durch den Raum ... - Vertracktes Western-Kammerspiel von Kult-Regisseur Quentin Tarantino. Oscar für die Filmmusik-Legende Ennio Morricone. In Google-Kalender eintragen