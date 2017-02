Entertainer Hape Kerkeling (Devid Striesow) ist am Ende: Tinitus, Gallenkolik, Verdacht auf Herzinfarkt mit Mitte 30, Sendepause. Spontan entschließt er sich, auf dem Jakobsweg zu pilgern. Bald droht er, an der ungewohnten Strapaze zu verzweifeln, doch auf seiner 791 Kilometer weiten Reise findet er nicht nur Pilgerfreunde (Martina Gedeck, Karoline Schuch), sondern auch zu sich selbst und seiner Religiosität. - Warmherzig und selbstironisch: die Verfilmung des autobiografischen Sachbuch-Bestsellers von Hape Kerkeling. In Google-Kalender eintragen