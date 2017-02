Beate Uhse TV 23:15 bis 00:40 Erotikfilm Prall und drall in Oberbayern D 1984 Stereo 16:9 Merken Die schärfsten Lederhosenfilme auf Beate-Uhse.TV! Wer hat die schönsten und größten Busen Bayerns? Ein Sensationsreporter will es wissen und begibt sich mit seinem Kameramann zu den Nackten an der Isar und den freizügigen Mädels auf dem Oktoberfest. Eine Morzgaudi in Doppel D! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eleanore Melzer (Biggi) Carmen Lenz (Carmen) Marianne Wäckerle (Marie) Peter Steiner jr. (Anton) Frithjof Klausen (Fietje) Originaltitel: Prall und drall in Oberbayern Regie: Wolfgang G. Kruse Drehbuch: Fritz Müller-Scherz, Thomas Veszelitis Kamera: Walter A. Franke, Reinhard Oefele Altersempfehlung: ab 18