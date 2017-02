Sky Atlantic HD 01:55 bis 03:00 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Rom, 1977: Die Stadt leidet unter Korruption, politischem Aufruhr und Terror. Dabei ist sie - anders als das Neapel der Camorra oder das Palermo der Mafia - immer noch in der Hand vieler Kleinkrimineller. Aber einer von ihnen hat große Pläne: Pietro Proietti, genannt "der Libanese" (Francesco Montanari) will mit brutaler Gewalt der Pate von Rom werden. Gemeinsam mit seinen Komplizen Mario, genannt "der Dandy" (Alessandro Roja), und dem sensiblen Fabrizio, "der Kalte" (Vincio Machioni), baut er die "Banda della Magliana" auf. Nur der idealistische junge Kommissar Nicola Scialoja (Marco Bocci) stellt sich ihnen entgegen. - Schonungslose italienische G In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Bocci (Commissario Scialoja) Giorgio Caputo (Ricotta) Orlando Cinque (Trentadenari) Dario D'Ambrosi (Ispettore Canton) Riccardo De Filippis (Scrocchiazeppi) Massimo De Francovich (Il Vecchio) Ivano De Matteo (Puma) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Paolo Marchesini, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 16