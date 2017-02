Sky Cinema Family HD 15:10 bis 16:55 Komödie Kick It Like Sara USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die fünfzehnjährige Sara (Leah Pipes) ist der Star ihrer Fußballmannschaft. Gemeinsam mit ihrem ebenso ballvernarrten Vater träumt sie davon, jüngste Spielerin aller Zeiten in der US-Nationalmannschaft zu werden. Doch gerade als Sara sich dafür als Torschützenkönigin qualifizieren könnte, lernt sie den attraktiven Josh (Drew Tyler Bell) kennen. Und ein Leben abseits des Fußballs. - Charmante Familienkomödie um ein Mädchen, das auf dem Weg zum Fußballstar sich selbst findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Patterson (Gil) Leah Pipes (Sara) Lisa Darr (Julia) Drew Tyler Bell (Josh) Lalaine (Tutti) Daryl Sabara (Doogie) Joanna Flores (Regina) Originaltitel: Her Best Move Regie: Norm Hunter Drehbuch: Norm Hunter, Tony Vidal Kamera: Paul Ryan Musik: Didier Lean Rachou Altersempfehlung: ab 12