Sky Cinema Family HD 13:25 bis 15:10 Fantasyfilm Die Braut des Prinzen USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Großvater (Peter Falk) liest seinem kranken Enkel (Fred Savage) das moderne Märchen "Die Braut des Prinzen" vor: Im Königreich Florin verlieben sich die wunderschöne Buttercup (Robin Wright) und der Stallbursche Wesley (Cary Elwes). Als Wesley scheinbar von Piraten ermordet wird, gibt Buttercup dem Werben des sinistren Prinzen Humperdinck (Chris Sarandon) nach. Der will Buttercup in Wirklichkeit entführen und ermorden lassen, um einen Krieg zu provozieren. Doch Wesley ist am Leben und setzt alles daran um Buttercup zu retten. - Charmante, starbesetze und leichtfüßig inszenierte Mischung aus Fantasy-Märchen und ironischem Mantel- und Degenfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Elwes (Westley) Robin Wright (Buttercup) Chris Sarandon (Prinz Humperdinck) Mandy Patinkin (Inigo Montoya) Peter Falk (Großvater) André the Giant (Fezzik) Christopher Guest (Graf Tyrone Rugen) Originaltitel: The Princess Bride Regie: Rob Reiner Drehbuch: William Goldman, William Goldman Kamera: Adrian Biddle Musik: Mark Knopfler Altersempfehlung: ab 6