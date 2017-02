Sky Comedy 20:15 bis 21:45 Komödie Beilight - Biss zum Abendbrot (Extended Cut) USA 2010 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Teenie Becca (Jenn Proske) wechselt mitten im Schuljahr an die Highschool einer Kleinstadt. Bald verknallt sie sich in den blassen Schönling Edward (Matt Lanter), der übermenschliche Fähigkeiten besitzt. Wird der Vampir ihrem süßen Hals widerstehen können? - Die Macher der "Scary Movie"-Reihe drehen in ihrer wahrhaft bissigen Parodie die "Twilight"-Reihe durch den Komödienfleischwolf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenn Proske (Becca Crane) Matt Lanter (Edward Sullen) Diedrich Bader (Frank Crane) Chris Riggi (Jacob White) Ken Jeong (Daro) Anneliese van der Pol (Jennifer) David DeLuise (Fisherman Scully) Originaltitel: Vampires Suck Regie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Drehbuch: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Kamera: Shawn Maurer Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12