Sky Comedy 16:35 bis 18:15 Komödie Home Sweet Hell - Nichts ist so, wie es scheint ... USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Im Job gibt Don Champagne (Patrick Wilson) den knallharten Geschäftsmann. Zu Hause sieht die Sache anders aus: Dort steht er unter der Fuchtel seiner herrschsüchtigen Ehefrau Mona (Katherine Heigl), die sein Leben bis ins Detail bestimmen will. Kein Wunder, dass sich der Schluffi auf eine Affäre mit Kollegin Dusty (Jordana Brewster) einlässt. Als Mona dahinterkommt und die Nebenbuhlerin auch noch schwanger wird, zieht sie drastische Konsequenzen: Don soll seine Geliebte umbringen. Aber die mörderische Aktion läuft bald aus dem Ruder. - Pechschwarzer Comedyspaß: Katherine Heigl schickt als manische "Serial Wife" Patrick Wilson durch die Ehehölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Mona Champagne) Patrick Wilson (Don Champagne) Jordana Brewster (Dusty) Jim Belushi (Les) Kevin McKidd (Freeman) Bryce Johnson (Lanny Kelso) A.J. Buckley (Murphy) Originaltitel: Home Sweet Hell Regie: Anthony Burns Drehbuch: Carlo Allen, Ted Elrick, Tom Lavagnino Kamera: David Hennings Musik: John Kelley Altersempfehlung: ab 16