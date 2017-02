Sky Nostalgie 01:05 bis 02:40 Krimi Cannabis - Engel der Gewalt F, D, I 1970 Nach einer Vorlage von F.S. Gilbert 20 40 60 80 100 Merken Killer Serge (Serge Gainsbourg) soll im Auftrag der Mafia einen Konkurrenten (Curd Jürgens) ausschalten. Gleich nach seiner Ankunft in Paris wird er angeschossen. Botschafter-Tochter Jane (Jane Birkin) pflegt ihn gesund. Die beiden verlieben sich ineinander und Serge will ein neues Leben beginnen. Das gefällt seinen Auftraggebern gar nicht. - Killer, Küsse und Konkurrenten: dynamische Mafiastory, gut besetzt. Mit einem kultigen Soundtrack von Serge Gainsbourg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Birkin (Jane) Serge Gainsbourg (Serge) Curd Jürgens (Emery) Paul Nicholas (Paul) Gabriele Ferzetti (Bardeche) Paul Albert Krumm (Lancan) Yvette Lebon (Emerys Mätresse) Originaltitel: Cannabis Regie: Pierre Koralnik Drehbuch: Pierre Koralnik, Franz-André Burguet Kamera: Willy Kurant Musik: Serge Gainsbourg Altersempfehlung: ab 18