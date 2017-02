Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Tarzan Der Ölscheich USA, MEX 1993 Stereo Merken Ein arabischer Ölscheich taucht mitten im Dschungel auf. Der vemutet im Urwald große Erdölvorkommen und setzt zu Probebohrungen an. Die aber weiß Tarzan zu verhindern. In der Nacht entführen die Araber Jane. Sie wollen sie als Geisel nach Abu Dhuna bringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wolf Larson (Tarzan) Lydie Denier (Jane) Sean Roberge (Roger) Aharon Ipalé (Sheik Tanun Al Najaf) Aharon Ipalé (Sheik Tanun al-Najef) Errol Slue (Jack Benton) Originaltitel: Tarzán Regie: Sidney Hayers Drehbuch: Misha MacDonald Kamera: Ludek Bogner Musik: Laurence Juber