Sky Nostalgie 06:00 bis 08:00 Western Der weite Himmel USA 1952 SW 20 40 60 80 100 Merken Die Freunde Jim (Kirk Douglas) und Boone (Dewey Martin) fahren auf einem Segelschiff in das unerforschte Gebiet der Schwarzfußindianer. Im Auftrag einer Pelzgesellschaft sollen sie mit den Indianern Handel treiben. Aber McMasters (Paul Frees), der Geschäftsführer der Pelzgesellschaft, hat eigene Pläne. - Legendärer Western von Howard Hawks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Jim Deakins) Dewey Martin (Boone Caudill) Elizabeth Threatt (Vogelauge) Arthur Hunnicutt (Zeb Calloway / Erzähler) Buddy Baer (Romaine) Steven Geray (Jourdonnais) Hank Worden (Poordevil) Originaltitel: The Big Sky Regie: Howard Hawks Drehbuch: Dudley Nichols Kamera: Russell Harlan Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12

