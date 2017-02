Sky Nostalgie 04:35 bis 06:05 Drama Das Mädchen mit den schmalen Hüften D 1961 SW 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Streit mit seiner Freundin verlässt Industriellensohn Robert (Claus Wilcke) die Yacht seines Vaters und landet auf einer griechischen Insel. Hier verliebt er sich in die mysteriöse Yusha (Hannelore Elsner), die drei Männer in den Tod getrieben haben soll. - Früher Film der damals 18-jährigen Hannelore Elsner ( "Die Unberührbare"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Claus Wilcke (Robert) Barbara Valentin (Marina) Hannelore Elsner (Yusha) Originaltitel: Das Mädchen mit den schmalen Hüften Regie: Johannes Kai Drehbuch: Johannes Kai, Gerd Christoph Kamera: Georg Krause Musik: Karl Bette Altersempfehlung: ab 12