Sky Krimi 04:15 bis 05:10 Krimiserie Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Folge: 3 Gefährliche Spiele D 1998 Stereo Merken Rudi bittet Lisa in eigener Sache um Hilfe: Yvonne Wiesner, die Tochter seiner Jugendliebe, wurde tot unter einer Brücke im Wald aufgefunden. Aber es gibt keine Spuren eines Sturzes. Wo und wie ist Yvonne zu Tode gekommen? Lisas Recherchen führen sie zu einer Gruppe junger Künstler, die nachts auf einem Schrottplatz ein gefährliches Spiel betreiben: Dabei lassen zwei Fahrer ihre Autos frontal aufeinanderprallen, so dass die Airbags aufgehen. Lisa entdeckt einen manipulierten Airbag. Er gehörte Yvonne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Johannes Krisch (Max Dorn) Gregor Seberg (Tibor Schnöll) Sebastian Ströbel (Bert Faistauer) Nina Proll (Caro Heinisch) Eva Lorenzo (Yvonne Wiesner) Originaltitel: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Regie: Michael Zens Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Peter Maiwald Musik: Mick Baumeister Altersempfehlung: ab 12