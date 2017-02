Studenten einer Privatuni setzten drei Kommilitoninnen mit K.O.-Tropfen außer Gefecht und missbrauchen sie. Die jungen Frauen können sich danach an nichts erinnern - bis auf Maja (Emily Cox). Da sie von Alpträumen geplagt wird, wendet sie sich an Anna Winter (Alexandra Neldel). Noch bevor die Anwältin etwas für sie tun kann, stürzt sich Maja vom Dach der Uni. Anna verbeißt sich in den Fall, erst recht, als sie in Majas Zeichnungen einen tätowierten Drachen erkennt, der den Bauch des schnöseligen Studenten Lutz (Constantin von Jascheroff) ziert. In Google-Kalender eintragen