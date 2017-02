Sky Krimi 00:15 bis 01:05 Krimiserie Letzte Spur Berlin Folge: 27 Blendung D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem ein Auto Jonas Mangold angefahren hat, verschwindet er spurlos. Die Rettungskräfte treffen am Unfallort nur noch seinen registrierten Blindenhund an und können über diese Spur den Namen des Unfallopfers ermitteln. Jonas Ehefrau Suse Mangold ist in großer Sorge, denn ihr Mann schien in den letzten Tagen verändert und hatte Geheimnisse vor ihr. Dann finden Radek und sein Team heraus, dass sich Mangold vor kurzem an den Augen operieren ließ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Tabatabai (Mina Amiri) Susanne Bormann (Sandra Reiß) Florian Panzner (Daniel Prinz) Hans-Werner Meyer (Oliver Radek) Julia Thurnau (Caroline Haffner) Stefan Konarske (Jonas Mangold) Angeline Anett Heilfort (Suse Mangold) Originaltitel: Letzte Spur Berlin Regie: Filippos Tsitos Drehbuch: Christian Schiller und Marianne Wendt, Christian Schiller, Marianne Wendt Kamera: Polydefkis Kyrlidis Musik: Dirk Leupolz